Kurz nach Handelseröffnung in den USA überwindet der DAX die Marke von 15.800 Punkten. Unterstützung bekommen die Anleger von den neuesten US-Arbeitsmarktdaten, die deutlich besser ausgefallen sind als erwartet. Ein neues Allzeithoch am deutschen Aktienmarkt scheint nur noch eine Frage von Minuten zu sein.Die US-Wirtschaft hat im Juli so viele Arbeitsplätze geschaffen wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Außerhalb der Landwirtschaft sind 943.000 Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...