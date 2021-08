NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken US-Arbeitsmarktbericht haben am Freitag Finanzwerte am New Yorker Aktienmarkt kräftig zugelegt. Da die Notenbank Fed eine Straffung ihrer Geldpolitik vor allem von Verbesserungen am Arbeitsmarkt abhängig macht, rechnen Marktbeobachter nun damit, dass die Währungshüter womöglich bald mit einer Rückführung der Anleihekäufe beginnen werden. Auch Spekulationen um steigende Zinsen dürften weiter angeheizt werden. Von steigenden Zinsen profitieren Banken, etwa über höhere Einnahmen im Kreditgeschäft.

Vor diesem Hintergrund legten am Freitag die Aktien großer US-Banken zu. Im Dow belegten Goldman Sachs und JPMorgan die ersten Plätze mit Kursaufschlägen von zwei beziehungsweise 1,7 Prozent. Im S&P 500 gewannen Wells Fargo , Bank of America oder Citigroup bis zu 2,2 Prozent./ajx/men