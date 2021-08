Salesforce - Ende der Konsolidierung?!

Ingmar Königshofen,

boerse-daily.de

Wertpapiere des IT-Konzern Salesforce beißen sich seit Wochen die Zähne an der Hürde um 252 USD aus. In dieser Woche nahm die Aktie Kurs auf diesen Widerstand und könnte diesen versuchen am letzten Handelstag zu überwinden.

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Salesforce bei 282,50 US-Dollar im September letzten Jahres und ging nach einer vorausgegangenen und äußerst steilen Rallye in eine gesunde Konsolidierung über. Nach einem Verlaufstief bei 201,51 US-Dollar im ersten Quartal konnte nur wenig später ein Ausbruch aus dem Abwärtstrend vollzogen werden und brachte Kursgewinne an die markante Hürde um 252,00 US-Dollar hervor. Seit einigen Wochen konsolidiert der Wert knapp darunter aus und wird von EMA 50 um 240,77 US-Dollar gestützt. Auffällig zeigen sich dabei die Kursgewinne der letzten Tage und deuten auf einen bevorstehenden Ausbruchsversuch hin. Im Erfolgsfall dürfte ein klares Folgekaufsignal damit einhergehen.

Übergeordnetes Kaufsignal aktiv

Gelingt es demnach einen klaren Wochenschlusskurs oberhalb von 252,00 US-Dollar aufzustellen, dürfte die Salesforce-Aktie ihr übergeordnetes Kaufsignal wieder aufnehmen und in den nächsthöheren Bereich von 270,92 US-Dollar zulegen. Darüber findet das Papier an den Jahreshochs aus Ende 2020 bei 284,50 US-Dollar ein weiteres Ziel vor. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne wäre dagegen neutral zu bewerten. Abschläge unter 234,30 US-Dollar könnten dagegen mit weiteren Verlusten zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 229,11 US-Dollar einhergehen. Spätestens ab der markanten Unterstützung von rund 200,00 US-Dollar sollten aber wieder vermehrt Käufer in den Markt eintreten.

Widerstände: 253,50; 254,61; 263,73; 268,56; 270,00; 276,69 US-Dollar

Unterstützungen: 244,68; 240,35; 234,31; 229,43; 225,31; 218,27 US-Dollar

Salesforce in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.07.2020 - 06.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/ US79466L3024

Salesforce in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2016 - 06.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/ US79466L3024

Salesforce - Ende der Konsolidierung?!