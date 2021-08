Berlin (ots) - Eine Revolution für das biometrische Passbild! Ab jetzt brauchen Sie keinen professionellen Fotografen oder ein Fotostudio mehr aufzusuchen- Sie können in einer Minute ein Foto bereit haben, ohne das Haus zu verlassen- alles was Sie dafür brauchen ist Ihr Handy!Das europäische Start-up-Unternehmen PhotoAiD (https://photoaid.com/de-de)stellt einen Dienst zur Verfügung, mit welchem Sie Fotos für Reisepässe mit Ihrem Smartphone machen können. Von nun an müssen Sie nicht mehr zum Fotografen gehen oder sich mit Photoshop herumplagen- Sie benötigen nur Ihr Handy, sodass das Foto von zu Hause aus auf dem Sofa aufgenommen werden kann. Die KI-Technologie kümmert sich dann um den Rest!Die App ist sehr leicht zu bedienen und erspart Ihnen Zeit, Stress und Geld. Außerdem zahlt man nur für das Foto, wenn es einem wirklich gefällt, da die Vorschau des Fotos schon vor dem Kauf verfügbar ist. Nur, wenn einem das Foto gefällt, kann man es kaufen, oder eben nicht.Wie funktioniert die App zur Aufnahme von Passfotos?Alles, was Sie brauchen, ist ein Smartphone und einen freien Moment. Nehmen Sie Ihr Handy, stellen Sie sich vor ein Fenster und halten Sie die Kamera für die Fotoaufnahme auf Augenhöhe. Die App wird den Hintergrund weiß machen und Ihr Gesicht so zuschneiden, dass das Foto den offiziellen Anforderungen entspricht. Es ist schnell, billig und einfach, und mit jedem Foto, das Sie kaufen, erhalten Sie eine Garantie, dass das Foto genehmigt wird.PhotoAiD bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Foto für Personalausweise wie auch für andere Dokumente, wie z. B. Fotos für den Führerschein, zu kaufen. Sie können entweder ein digitales Foto kaufen (und zu Hause ausdrucken, wenn Sie einen Drucker haben) oder ein gedrucktes Foto bestellen, welches innerhalb von 2 Tagen per Kurier an die Wunschadresse geliefert wird.Dies ist eine echte Revolution, denn es ermöglicht Ihnen, ohne Spezialausrüstung und professioneller Ausbildung ein ICAO-konformes Reisepassfoto aufzunehmen. Der gesamte Prozess wird gleich ab dem Zeitpunkt des Kaufs von einem erfahrenen Support-Team überwacht, welches auch die Einhaltung der behördlichen Anforderungen überprüft.Der Ursprung der IdeeDie Idee für PhotoAiD entstand während der Pandemie, wie aufgrund der verhängten Lockdown-Regelungen die Mehrheit der Fotostudios geschlossen waren und Fotoautomaten aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus nur selten besucht wurden. Heute ist PhotoAiD das größte Online-Fotostudio Europas, das biometrische Passbilder anbietet.Überzeugen Sie sich selbst davon:https://photoaid.com/de-de/biometrisches-passbildhttps://photoaid.com/de-de/personalausweis-fotohttps://photoaid.com/de-de/foto-fur-fuhrerscheinPressekontakt:joachim@photoaid.comOriginal-Content von: PhotoAiD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155529/4987926