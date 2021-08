BEIJING (IT-Times) - Die Aktie des chinesischen Anbieters von On-Demand Online-Liefer- und Reiseservices Meituan schloss heute Morgen an der Heimatbörse Hongkong rund ein Prozent im Plus. Neue Maßnahmen der Regierung und Aufsichtsbehörden in Beijing haben die Technologiekonzerne im Land der Mitte erschüttert,...

Den vollständigen Artikel lesen ...