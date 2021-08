Nebenwerte Journal: Kursziel für wallstreet:online Aktie: 40 Euro

Das Nebenwerte Journal berichtet in seiner neuen Titelstory - unten geht's zum PDF - positiv über die wallstreet:online Aktie. Sehen Sie bitte selbst! "Eine Metamorphose der Extraklasse". Mit diesen Worten beschreibt das Nebenwerte Journal in seiner neuen Ausgabe (8/2021), den bisherigen Werdegang der wallstreet:online AG. Mit sehr freundlicher Genehmigung des Nebenwerte Journals dürfen wir aus der aktuellen Titelstory des Nebenwerte Journals zitieren und das dazugehörige PDF verbreiten! So habe sich die wallstreet:online AG in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt. Den damaligen 10 Mio. Euro Börsenwert der Aktie, habe das Unternehmen schon längst überschritten. Auf satte 344,3 Mio. Euro sei der Wert bis heute gestiegen. Für Anleger ergebe sich laut dem Nebenwerte Journal eine deutliche Gewinnchance: "Kursziel von ca. 40 Euro". Aktuell steht der Kurs der wallstreet:onlne-Aktie bei bei rd. 23 Euro (Stand 06.08.2021). Der Autor des Nebenwerte Journals beleuchtet zudem nicht zuletzt das neue Filetstück der Unternehmensgruppe: den Smartbroker. Der Berliner Online-Broker für den "niedrige Depot- und Transaktionsgebühren, dazu eine kinderleichte Depoteröffnung und eine einfache Bedienung" zähle. Bonus: wallstreet:onlne-CEO Matthias Hach erläutert im Gespräch mit dem Nebenwerte-Journal exklusiv, warum er vom Erfolg der Unternehmungen - insbesondere des Smartbrokers - überzeugt sei. Autor: Cathleen Wieland Enthaltene Werte: DE000A2GS609

