Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, erwartet für China in 2022 nur noch ein Wachstum von fünf Prozent. Was das für die Märkte und für den "sehr hoch bewerteten DAX" bedeute, verrät er im w:o TV-Interview.

Die Entschuldungskampagne in Peking laufe wieder an. Investitionen würden zurückgefahren, das bremse die Konjunktur, so der Chefvolkswirt. Ein nachlassendes Wachstum in China sei auch eine Gefahr für die deutsche Exportindustrie. Was das für die Aktienmärkte bedeutet, jetzt wallstreet:online TV einschalten!

Video: Martin Kerscher, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0008469008