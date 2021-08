Ohne neue Nachrichten und allein im Vorgriff auf die vorgestern, am 04.08. publizierten Zahlen des 2. Quartals erfolgte in der zurückliegenden Woche der 7,3%ige Anstieg der Aktie der israelischen CAMTEK LTD., eines bereits weltweit hoch anerkannten israelischen Entwicklers von Halbleiterinspektions-, Testungs- und Leistungsmessverfahren sowie von mikroelektronischen Komponenten wie Bildsensoren, Kamera- und Radiofrequenzmodulen.Und in der Tat fiel die vorgestrige Ergebnispräsentation von Camtek Ltd. (IL0010952641), zu dessen Kernkunden das "Who is Who" der ...

