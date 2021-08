Berlin (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Corona-StrategieDie Diskussion startet zu früh. Wer weiß heute, wie sich im Herbst die Pandemie entwickeln wird? Je nach Dramatik der Lage wird die Politik mit Einschränkungen reagieren - oder eben nicht. Als Leitprinzip muss klar sein, dass es in einer freiheitlichen Grundordnung keinen Impfzwang gibt - und derzeit lehnen Politiker aller Couleur eine Corona-Impfpflicht ab. Solange Impfen aber eine freiwillige Entscheidung bleibt, sollte, wer diese trifft, auch nicht "bestraft" werden.Das heißt nicht, das Ungeimpfte nicht zum Testen verpflichtet werden könnten, damit sie einen ähnlichen Status wie Geimpfte oder Genesene erhalten. Im Gegenteil. Um Infektionen aufzudecken und an die Ämter zu melden, sollte so viel wie möglich getestet werden. Auch vor dem Stadion- oder Disco-Besuch. Aber es muss auch ein strenger Kontrollmechanismus zur Prüfung dieser Nachweise in Kraft treten.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4988027