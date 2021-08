HANGZHOU (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Alibaba Group Holding warnt vor weiterem Ungemach in China. Die Regierung will Steuererleichterungen für Internetkonzerne streichen. Die Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA) hat heute Investoren vor höheren Steuern in China gewarnt. China hatte...

Den vollständigen Artikel lesen ...