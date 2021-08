Freiburg (ots) - Im Landkreis Ahrweiler gibt es den Verdacht, die Verantwortlichen hätten die Bewohner vor den Wassermassen zu spät gewarnt und dadurch fahrlässig Tod und Verletzung von Menschen in Kauf genommen. Da sind Ermittlungen zwingend. Illusionen sollte man sich allerdings nicht hingeben: Das von der Koblenzer Staatsanwaltschaft eingeleitete Verfahren wird - ebenso wie etliche andere - langwierig, mühsam und womöglich uneindeutiger ausgehen, als sich jemand wünschen mag, der gerne rasch einen Schuldigen am Pranger sähe. Vor Ort stellt sich die Lage nicht selten anders dar als in Verwaltungsvorschriften. http://www.mehr.bz/khs219i



