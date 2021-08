Die Aktie von SARTORIUS STEDIM BIOTECH wurde in der letzten Woche mit einem Kursgewinn von + 4,2 % ungebrochen weiter von ihrer glänzenden Halbjahreszahlen-Vorlage beflügelt, die am 21.07. (nach bereits am 05.07. bekanntgegebenen vorläufigen Umsätzen sowie operativen EBITDA-Margen /-Gewinnen) ebenso alle Analystenerwartungen übertroffen hatte, wie dies auch für das taggleich publizierte Ergebnis ihres Göttinger Mutterkonzerns SARTORIUS AG gegolten hatte.So wurde die am 05.07. angekündigte + 61 %ige Umsatzausweitung ggü. Vorjahr auf 1,35 ...

