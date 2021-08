DJ G7-Außenminister verurteilen mutmaßlichen Drohnenangriff auf Öltanker

BERLIN (AFP)--Die Außenminister der G7 haben den mutmaßlichen Drohnenangriff auf den Öltanker "MT Mercer Street" im Indischen Ozean vor gut einer Woche scharf verurteilt. "Alle verfügbaren Beweise" deuteten "klar" darauf hin, dass die Verantwortung für diesen "bewussten und gezielten" Angriff beim Iran liege, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Minister. "Für diesen Angriff gibt es keinerlei Rechtfertigung."

Das Verhalten Irans, "einschließlich seiner Unterstützung für Stellvertreterkräfte und nichtstaatliche bewaffnete Akteure", bedrohe den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit, erklärten die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Japans, Kanadas, Großbritanniens, der USA sowie der EU-Außenbeauftragte. Teheran müsse alle Aktivitäten einstellen, "die unvereinbar mit den einschlägigen Resolutionen" des UN-Sicherheitsrats seien.

Schiffen müsse im Einklang mit dem Völkerrecht freie Fahrt gewährt werden, betonten die Minister weiter. "Wir werden weiterhin alles in unserer Macht Stehende tun, um den gesamten, für die Weltwirtschaft unerlässlichen Schiffsverkehr zu schützen, damit er frei und ohne Bedrohung durch verantwortungslose Gewalttaten vonstattengehen kann."

Der von der Firma eines israelischen Unternehmers betriebene Öltanker "MT Mercer Street" war Ende der vergangenen Woche vor der Küste des Oman angegriffen worden. Ein rumänisches und ein britisches Besatzungsmitglied wurden dabei getötet. Nach Angaben der US-Armee wurde der Angriff mit iranischen Drohnen ausgeführt. Teheran hatte die Anschuldigungen vehement zurückgewiesen und das Ausland vor politischen "Abenteuern" gewarnt.

Die Attacke auf die "MT Mercer Street" ereignete sich vor dem Hintergrund des Präsidentenwechsels in Teheran und der derzeit stockenden Verhandlungen über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran in Wien. In dieser Woche wurde der ultrakonservative Geistliche Ebrahim Raisi als neuer iranischer Präsident vereidigt.

