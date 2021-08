Die digitale Vermögensverwaltung OSKAR wurde gerade erst von der Zeitschrift CAPITAL mit der Höchstnote ausgezeichnet. In diesem Video nimmt unsere Ratgeber-Redaktion OSKAR ganz genau unter die Lupe. Hält OSKAR, was seine Auszeichnungen versprechen?OSKAR ist ein weltweit diversifizierter und passiv investierender ETF-Sparplan, der vom finanzen.net-Team mitentwickelt wurde und in den die Wünsche der Nutzer des größten Finanzportals Deutschlands eingeflossen sind. In diesem Video schaut sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...