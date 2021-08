Auch wenn unser hoch erfolgreich gemanagtes Strategiedepot Aktien SPEKULATIV in der letzten Woche um - 0,4 % nachgab, so stellte diese Entwicklung in der betonten Depotfokussierung auf besonders wachstumsstarke Technologieaktien und Nebenwerte doch eine erneute Outperformance gegenüber dem um - 0,9 % schwächeren MSCI World (Euro-) Index dar (Depot-Nettoperformance auf Währungsbasis Euro seit Auflage am 26.02.2019 damit + 82,0 %, verglichen mit + 40,6 % im MSCI Word (EURO)-Index).Den positivsten Performancebeitrag lieferte hierbei die Aktie der seit ...

