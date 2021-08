Novavax (WKN: A2PKMZ)-Aktien vollzogen in den letzten Tagen eine wilde Achterbahnfahrt. Zunächst stiegen sie vom 4. auf den 5. Juli um etwa 36 %, um bis heute (06.08.2021) wieder um mehr als 23 % an Wert zu verlieren. Hier sind die Hintergründe. 1. Europäische Union (EU) kauft 200 Mio. Novavax-Impfdosen Am 04.08.2021 gab Novavax einen Kaufvertrag über 200 Mio. Impfdosen mit der EU bekannt. Im Detail wurden 100 Mio. Dosen fix bestellt, mit der Option auf weitere 100 Mio. Impfungen bis 2023. Die EU ...

Den vollständigen Artikel lesen ...