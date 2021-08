Diese Woche war es so, wie bereits erwartet: Handel in enger Range unterlegt mit einer Flut guter bis sehr guter Quartalsergebnisse. Wer auch nur "knapp" die Erwartungen verfehlte wurde abgestraft, teilweise wurden selbst Topergebnisse für Gewinnmitnahmen genutzt. Aber trotzdem: Trotz Delta-Sorgen, Chipmangel, angespannten "Versorgungslinien" in der weltweiten Arbeitsteilung: Die Zeichen standen wieder einmal in Richtung neuer Rekordstände. Auch wenn diese letztendlich um 2 DAX-Punkte nicht erreicht werden konnten, gab es gerade gegen Ende der Woche eine klare "Rekordstimmung", die sich durchaus ...

