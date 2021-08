Wenn ihr ohne Umweg über Drittanbieter direkt mit dem Bitcoin-Netzwerk kommunizieren möchtet, erfahrt ihr in unserem Ratgeber, wie ihr eine eigene Bitcoin-Full-Node aufsetzt. Bitcoin.org formuliert den Sinn und Zweck einer Full Node wie folgt: "Eine Full Node ist ein Programm, das Transaktionen und Blöcke vollständig validiert. Full Nodes helfen dem Netzwerk auch, indem sie Transaktionen und Blöcke von anderen Full Nodes annehmen, diese Transaktionen und Blöcke validieren und sie dann an weitere Full Nodes weiterleiten." Full Nodes sind in erster Linie Validatoren, d...

