von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag Das sind Goldgräberzeiten. Zumindest für Firmen aus dem Bereich Wertpapierhandel. Corona brachte Angst und in der Folge hohe Volatilitäten an den Börsen. Diese Kennzahl ist das Maß der Kursausschläge und damit des Risikos. Und das Risikoniveau ist sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...