Der Schock ist immer noch spürbar. Die unfassbare Nachricht von Peter Elstners Tod hat mich tief betroffen macht. Wir waren mehr als Kollegen, wir waren Freunde, die jahrzehntelang im gleichen Zimmer gearbeitet haben. Mit seiner fröhlichen, stets positiven Stimmung wurde Peter zu einem Wegbegleiter, der den ORF-Sport auf seine Art prägte. Stets enthusiastisch, mitfiebernd, begeisternd und mitreißend in seinen Kommentaren. Egal ob Fußball oder dem nordischen Skisport an dessen aufblühender Popularität er maßgeblich beteiligt war. Wenn sein Auftritt nach dem DDR Spiel, als er nicht in die Kabine durfte markant in Erinnerung bleibt, dann wird das der Persönlichkeit Peters in keiner Weise gerecht. Er war nicht nur ein Fernsehmann, der ein ...

