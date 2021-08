Die Edelmetalle litten in der abgelaufenen Handelswoche unter guten US-Konjunkturzahlen, welche zu einem stärkeren US-Dollar und einer dadurch verstärkten Diskussion über ein Auslaufen der extrem expansiven US-Geldpolitik führte. Platin und Silber litten am stärksten, während sich Palladium (noch) als relativ widerstandsfähig erwies. Die charttechnische Situation hat sich kurzfristig dadurch bei den Edelmetallen weiter eingetrübt.Die abgelaufene Handelswoche war von einem wieder erstarkenden US-Dollar geprägt, der am gestrigen Freitag in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...