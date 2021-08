Wersten (ots) - Gesa Hecken ist ausgebildete Heilpraktikerin für Psychotherapie und betreibt ihre Heilpraktikerpraxis in Düsseldorf. Jeder der mit seinen eigenen Lösungsansätzen nicht das Ziel erreicht, erhält man bei ihr Hilfe. Mittels ihrer individuellen Lösungsansätze hilft sie, Zielsetzungen zu vollenden sowie ebendiese ganz nach den Wünschen ihrer Patienten zu realisieren.Vor allem im Falle, dass Sie auf der Recherche nach "Psychotherapie Wersten, Holthausen, Reisholz, Itter" sind, haben Sie mit Gesa Hecken den perfekten Partner gefunden.Die Themenschwerpunkte der ausgebildeten Heilpraktikerin für Psychotherapie sind unter anderem Ehe- und Beziehungsproblemen, Raucherentwöhnung, Essstörungen, Zwänge, Familienproblemen, Trennungen und Scheidungen, Ängste und Phobien, Depressionen und Burn-Out aber auch Mobbing, Traumata und Trauer. Ihre Kurse Strong Kids und HypnoBirthing gehören ebenfalls zum Angebot. Insbesondere der Themenkreis Familienprobleme ist aktueller denn je. Wenn es um Paartherapie, Familientherapie, Eheberatung und Partnercoaching geht, ist man bei Spezialistin für Psychotherapie Gesa Hecken in den besten Händen.Ihre Therapie erfolgt über vielfältige Optionen. Gesa Hecken setzt hier auf die Entspannungstherapie, Familien-, Jugend- und Kindertherapie, Traumatherapie, systemische Therapie. Besonders bedeutsam sind der Heilpraktikerin jedoch Hypnose und Klangmethoden. Hierbei schwört die Spezialistin für Psychotherapie auf das iLifeSOMM - System. Die SOMM-Technologie (Sensorisch-Oszillierende-Multi-Modulation) fußt im Grunde auf einer in Echtzeit synchronisierten, fein abgestimmten Wirkungsweise von 8 Bestandteilen, sowohl auf den physischen als auch auf den psychischen Körper.Bei der Hypnose werden Zielsetzungen wie Wohlfühlgewicht, mehr Lebenslust und Harmonie, Selbstbewusstsein und Selbstwert sowie das Nichtraucherwerden geschafft werden. Denn Ziel ist es, das Unterbewusstsein als Verbündeten zu gewinnen und die eigenen Ziele zu erzielen. Es lassen sich durchaus auch viele Probleme dank der Hypnosetherapie überwinden. Derjenige der Komplikationen mit Phobien, psychosomatischen Beschwerden, Traumata, Verlustängsten, Allergien, Schmerzen hat, kann jene unter Einsatz von Hypnosetherapie überwinden. Der Klient lernt, sich selbst tiefer und intensiver wahrzunehmen, und kann daher neue Ressourcen in sich selbst entdecken. Hiermit können nachhaltige und effiziente Änderungen im alltäglichen Leben erzeugt werden.Die Hypnosetherapie (https://www.gesa-hecken.de/) ist eigentlich nichts Besonderes. Die Trancezustände kennt jeder Mensch, sei es beim Schmökern oder vielleicht im Kino. Dieser Moment der gesamten und ungeteilten Fokussierung ist der Zustand, in welchem das Unterbewusstsein die Kontrolle übernimmt. Die Hypnose ruft keinen weiteren Zustand hervor, einzig das hierbei ganz gezielt mit dem Unterbewusstsein interagiert wird. Während der Hypnose übernimmt der Geist den Einfluss auf den Organismus, einen Unterschied zwischen Fantasie und Realität gibt es dann absolut nicht mehr. Somit werden gewollt die Wünsche des einzelnen Klienten vermittelt und Hürden überwunden werden.Gesa Hecken (https://www.gesa-hecken.de/) hat sich als Expertin für Psychotherapie mit ihrer Praxis der Aufgabe gestellt, anderen zu helfen. Ob nun bei Mobbing, psychologischer Beratung oder familiären Konflikten, Gesa Heckens unterstützt, wo sie kann. Mitmenschen aller Generationen vertrauen sich ihr an und können dank des Entspannungsverfahrens zu mehr Stressabbau und Erneuerung finden. Auch die Persönlichkeitsentwicklung wird von der Heilpraktikerin gefördert.Die Heilpraktikerin für Psychotherapie ist generell frei in der Methodenwahl und kann somit eine Behandlungsmethode ergründen und nutzen, die genau auf ihre Patienten abgestimmt ist. Dies ist im Zusammenhang der Profession als Heilpraktikerin für Psychotherapie möglich.Spezialistin für Psychotherapie Gesa Hecken betont: "Mir persönlich ist es besonders wichtig, einen sicheren Platz zu schaffen, in dem alles ohne Bewertung angeschaut werden kann. Das gewöhnliche Schuld- und Bewertungskonzept entfällt. Gemeinsam inspizieren wir die Themenbereiche aus allen erdenklichen Perspektiven um Lösungswege zu finden. Diverse Methoden greifen ineinander und können sich untereinander ergänzen. Das stützende Element ist immer die menschliche Begegnung."Mehr Auskünfte, auch zum Themengebiet "Psychotherapie Wersten, Holthausen, Reisholz, Itter", erlangen Sie unter https://www.gesa-hecken.de/Pressekontakt:Gesa HeckenTel.:+49 211 17422141Mail: contact@gesa-hecken.deOriginal-Content von: Gesa Hecken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156781/4988325