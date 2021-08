Anleger müssen sich Experten zufolge in der traditionell umsatzarmen Ferienzeit auf ein anhaltendes Hin und Her am Aktienmarkt einstellen. Die "Jekyll-und-Hyde-Stimmung" - Optimismus an einem Tag, Pessimismus am nächsten - werde so schnell wohl nicht verschwinden, prognostiziert Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets.

Den vollständigen Artikel lesen ...