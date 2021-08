Der DAX notiert nun direkt an seinem Allzeithoch. Wird die große Range zum Wochenstart aufgelöst und damit "Geschichte" geschrieben? Nachdem wir in der letzten Juliwoche ein eher gemischtes Bild am Aktienmarkt mit täglich neuen GAPs und dem Schliessen alter GAPs als Themen hatten, wurde zum August-Start der Zenit an Quartalszahlen erst einmal wieder überschritten. Mit der Allianz, Adidas, Infineon ...

