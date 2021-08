Überraschend robuste US-Jobdaten sorgten am Freitag für neue Aktienindex-Rekorde nicht nur in den USA. Hierzulande verfehlte der DAX ein neues Allzeithoch nur um zwei Pünktchen. Das könnte nun in der neuen Woche folgen. Wenn da nicht auch ein paar Aspekte dagegensprächen, zum Beispiel saisonale. Der Wochenausblick. Große Ausschläge nach unten sind Experten zufolge nicht auszuschließen, da die Corona-Sorgen und die Inflationsangst immer noch im Hintergrund schwelen. Doch die reichliche Versorgung ...

