Die Immobilien-Aktie von Zillow (WKN: A14NX6) hat jetzt ebenfalls ein frisches Quartalszahlenwerk vorgelegt. Der Name sagt dir nichts? Eigentlich nicht so schlimm. Wenn du in den USA jedoch nach einem Haus oder einer Wohnung Ausschau halten würdest, wäre dir der Name vermutlich ein Begriff. Inzwischen mausert sich die Plattform nämlich zu einer führenden digitalen Plattform, auf der man nach Immobilien suchen kann. Die Zillow-Aktie hat jetzt jedenfalls in der Quartalsberichtssaison ihr letztes Vierteljahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...