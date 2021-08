Pressemitteilung der Aves One AG:

Aves One AG schließt Investitionsvereinbarung ab und unterstützt freiwilliges öffentlichen Übernahmeangebot von Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners

- Investitionsvereinbarung zur Sicherung von Wachstumsfinanzierung abgeschlossen- Konsortium sieht vor, Kapital in Höhe von EUR 100 Mio. sowie mögliches weiteres Kapital bereit zu stellen- Übernahmeangebot durch das Konsortium zum Preis von EUR 12,80 je Aves One-Aktie bei einem Gesamtunternehmenswert von rund EUR 1 Mrd.- Attraktive Prämie von ca. 38,6 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate von Aves One- Strategische Ausrichtung und Wachstumskurs von Aves One werden vollumfänglich unterstützt

Die Aves One AG, ein Bestandshalter langlebiger Rail-Assets hat heute eine Investitionsvereinbarung mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...