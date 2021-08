An der Börse sind die Kurse derzeit gegen sinkende Notierungen und negativen Nachrichten immun. Erneut scheint der DAX, und die großen Indizes generell, eine Korrektur vermeiden zu können. Damit geht der Kaufdruck in eine neue Runde. Getrieben vom billigen Geld haben die Anleger normale Börsenfunktionen außer Kraft gesetzt. Dabei ist nicht alles Gold, was glänzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...