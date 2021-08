Der Bitcoin baut seinen Vorsprung im freundlichen Krypto-Gesamtmarkt aus und notiert am Sonntagvormittag auf 24-Stunden-Sicht fast drei Prozent höher bei rund 44.700 Dollar. Nicht nur die charttechnische Lage, sondern auch die Stimmung unter den Marktteilnehmern ist schlagartig wieder bullish. Gerade einmal 19 Tage ist es her, da drohte der Bitcoin den mittelfristigen Seitwärtstrend nach unten zu verlassen. Doch ausgehend vom damaligen Verlaufstief bei 29.361 Dollar hat er in der Spitze wieder 54 ...

