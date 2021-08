Wichtige Punkte vorab: Kinder Morgan hat gerade hervorragende Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt. Neue Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, sein bestes Jahr seit dem Öl- und Gascrash im Jahr 2015 zu erleben. Die Dividende ist in bester Verfassung. Kinder Morgan (WKN: A1H6GK), Amerikas größtes Unternehmen für Energietransport und -lagerung, generiert weiterhin Unmengen an Barmitteln. Und es schüttet den Großteil davon in Form von Dividenden an die Aktionäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...