BERLIN (Dow Jones)--Nach wachsender Kritik an Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) aus den eigenen Reihen haben führende CDU-Politiker unzufriedene Parteifreunde davor gewarnt, den Wahlsieg zu gefährden. "Die nervöse und überzogene Kritik auch aus den eigenen Reihen an unserem CDU-Kanzlerkandidaten ist weder hilfreich noch konstruktiv", sagte der Landeschef der Niedersachsen-CDU, Bernd Althusmann, dem in Berlin erscheinenden Tagesspiegel (Sonntagsausgabe).

Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf, Mitglied im Bundesvorstand, meinte: "Wer den Kanzlerkandidaten jetzt in dieser Weise öffentlich kritisiert, setzt den Wahlsieg der Union aufs Spiel. Gewinnen können wir nur mit Geschlossenheit."

Der hessische Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer sagte der Zeitung: "Die Demontage von Armin Laschet bringt uns nicht weiter, sondern kann uns den Sieg kosten."

In den vergangenen Tagen war eine ganze Reihe von CDU-Politikern mit Vorschlägen an die Öffentlichkeit getreten, wie Laschet sein bislang weitgehend glückloses Agieren verbessern solle. Unter anderem wurde ihm empfohlen, die Themen der CDU zuzuspitzen oder sich durch ein Wahlkampfteam unterstützen zu lassen.

Der niedersächsische Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler forderte den Kandidaten dagegen dazu auf, ein personell breiteres Personalangebot zu machen, zu dem auch Friedrich Merz gehört: "Die Erwartung in der Partei und bei den Wählern ist: Der Unionskandidat muss aus dem Quark kommen." Notwendig sei nun eine "Initialzündung".

