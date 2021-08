KYOTO (IT-Times) . Der japanische Games-Spezialist Nintendo hat in der vergangenen Woche seine Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 bekannt gegeben und musste ein rückläufiges Geschäft melden. Nintendo Aktie: QuartalsergebnisDie Nintendo Co. Ltd. erwirtschaftete im ersten Quartal...

Den vollständigen Artikel lesen ...