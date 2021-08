Die US Notenbank schiebt den Markt mit immer wieder frischem Geld nach oben, doch wie lange hält das an? Kommt das sogenannte Tapering, das Zurückführen des einfachen Geldes? Die US Arbeitsmarktdaten sind laut US Fed ein wichtiges Indiz für die weiteren Entscheidungen des Offenmarktausschusses der Notenbank. Nach der Veröffentlichung am Freitag kommen neue Fragen auf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...