Freiburg (ots) - Nichts wird besser in Afghanistan, im Gegenteil. Die Einnahme von Kundus durch die Taliban mag den Deutschen besonders symbolträchtig vor Augen führen, wie wenig die internationalen Bemühungen zur Stabilisierung des Landes in den vergangenen zwei Jahrzehnten gefruchtet haben. (...) Manches erinnert an den Siegeszug der Terrormiliz Islamischer Staat 2013/2014 im Nordirak nach dem Abzug der Amerikaner. Im Irak griffen die USA mit einer internationalen Allianz damals erneut militärisch ein, wendeten das Blatt. Ähnliches fordert nun der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen für Afghanistan. Und dann? Sollen westliche Truppen noch zwei Jahrzehnte am Hindukusch bleiben? Das Dilemma des Westens freilich ist nichts gegen die Lage der Afghanen. Die Zahl der zivilen Opfer steigt, viele fürchten eine neue Schreckensherrschaft der Taliban, Zehntausende sind schon auf der Flucht. http://mehr.bz/vvc (BZ-Plus)



