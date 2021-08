WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. August 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 20. August:

MONTAG, DEN 09. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:15 DEU: Bertrandt, Q3-Zahlen

06:55 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen

07:30 DEU: q.beyond, Q2-Zahlen

11:30 DEU: Borussia Dortmund, Bilanz-Pk

13:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen (Analystencall 14.00 h) 17:40 DEU: Alstria Office, Halbjahreszahlen (Call am 10.8. um 14.00 h) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CAN: Nutrien, Q2-Zahlen

NLD: PostNL, Halbjahreszahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 07/21

07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 07/21

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 07/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 06/21

08:00 DEU: Im- und Exporte 06/21

08:00 ROU: Handelsbilanz 06/21

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 08/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 06/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 07/21

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pressegespräch des Verbraucherzentrale Bundesverbands zur Bundestagswahl 2021 12:00 DEU: Sondersitzung Sozialausschuss vor Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Pandemie am Dienstag 19:30 DEU: Pk von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundestagsabgeordnetem Karl Lauterbach am Klinikum Leverkusen. Thema sollen die Folgen der Hochwasserkatastrophe sein. 21:00 USA: US-Außenminister spricht zur Bedeutung der Infrastruktur für die nationale Sicherheit. US-Außenminister Antony Blinken hält eine Rede zur Bedeutung von Investitionen in moderne Infrastruktur für die nationale Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit des Landes. DEU: Lokführergewerkschaft zählt Urabstimmung über Streiks bei Deutscher Bahn aus HINWEIS

JPN/SGP: Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 10. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 DEU: Hellofresh, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen (Call 12.00 h)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 9.30 h) (Analystencall 14.00 h) 07:45 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Q2-Zahlen 08:00 IRL: Flutter Entertainment, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Intercontinental Hotels Group, Halbjahreszahlen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 14:00 DEU: Alstria Office Reit, Q2-Zahlen (Call)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Porsche SE, Q2-Zahlen

DEU: Home24, Q2-Zahlen (Call 08.30 h)

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 07/21

03:30 CHN: Erzeugerpreise 07/21

06:30 JPN: Insolvenzen 07/21

08:00 DEU: Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe 05/21 08:00 DEU: Insolvenzen 05/21 einschließlich Trendindikator 07/21 08:00 DNK: Verbraucherpreise 07/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 07/21

09:00 AUT: Verbraucherpreise 07/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 07/21

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 08/21

14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q2/21 (vorab)

14:30 USA: Lohnstückkosten Q2/21 (vorab)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Entscheidung des Landgerichts Frankfurt/Oder nach Klage eines Brandenburger Imkers gegen Agrar-Unternehmen wegen Glyphosat-Einsatz 12:30 DEU: Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Corona-Pandemie und zur Hochwasser-Katastrophe MITTWOCH, DEN 11. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen (Call 14.00 h)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, 9Monatszahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Leoni, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:00 LUX: Corestate Capital, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank Q2-Zahlen (detailliert) (Call 11.00 h) 07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen (detailliert) (9.30 h Telefon-Pk) 07:30 DEU: Stemmer Imaging, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Dic Asset, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen (Call 10.30 h)

07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (Call 8.00 h)

07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: PNE, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: OHB, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Prudential, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Dialog Semiconductor, Q2-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: KfW Bankengruppe, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen

22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Leifheit, Halbjahreszahlen

DEU: Hawesko, Halbjahreszahlen

DNK: Vestas, Q2-Zahlen

NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 14:30 USA: Verbraucherpreise 07/21

14:30 USA: Realeinkommen 07/21

14:30 USA: Realeinkommen 07/21

15:00 RUS: Handelsbilanz 06/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Haushaltssaldo 07/21

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

DONNERSTAG, DEN 12. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Straumann, Halbjahreszahlen (Call 13.00 h)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen (Telefon-Pk 9.30 h)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 07/21

07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Procredit Holding, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (detailliert) (Analystencall 9.00, Pressecall 11.00 h) 07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: RWE, Halbjahreszahlen (detailliert) (Pk 10.00 h) 07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Windeln.de, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Bauer, Halbjahreszahlen

07:25 DEU: Hapag-Lloyd, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Sixt SE, Halbjahreszahlen (detailliert) (Call 10.30 h) 07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q2-Zahlen

07:30 DEU: SLM Solutions, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: GFT Technologies, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Aurelius, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 10.30 h) 07:30 DEU: Medigene, Q2-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (Pressecall 10.00 h, Analystencall 14.00 h) 07:30 DEU: SGL Carbon, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: HHLA, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Synlab, Q2-Zahlen (Call 15.00 h)

07:30 NLD: Aegon, Q2-Zahlen

07:30 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Westwing Group, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Biotest, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Helaba, Halbjahreszahlen (Call 11.00 h)

DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen

DEU: Gerry Weber, Halbjahreszahlen

DEU: Tui, Q3-Zahlen (Call 9.00 h)

DNK: Novozymes, Q2-Zahlen

GBR: Zeal Network, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

GBR: Aviva, Halbjahreszahlen

USA: Walt Disney, Q2-Zahlen

USA: Airbnb, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 07/21

08:00 GBR: BIP Q2/21 (vorläufig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 06/21

08:00 GBR: Handelsbilanz, non-EU 06/21

08:00 GBR: Im- und Exporte Q2/21 (vorläufig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 06/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 06/21

14:30 USA: Erstantrage Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 07/21

18:00 RUS: BIP Q2/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Jahrestagung der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft (DVWG) und Jahresverkehrskongress 17:00 DEU: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) besucht Windpark Pellingen FREITAG, DEN 13. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q2-Zahlen (Pressecall 10.00 h) 07:00 DEU: Encavis, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Varta, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Halbjahreszahlen

07:25 DEU: Tele Columbus, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: MVV Energie, 9Monatszahlen (detailliert)

09:15 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Halbjahreszahlen DEU: Nagarro, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 08/21 07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q2/21

08:00 DEU: Großhandelspreise 07/21

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 07/21 08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 06/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/21 (vorab) EUR: S&P Ratingergebnis Schweden, Litauen, Lettland, Ungarn EUR: Moody's Ratingergebnis Irland, Litauen

EUR: Fitch Ratingergebnis Türkei

MONTAG, DEN 16. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

LUX: Grand City Properties, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/21 (vorläufig)

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 07/21

04:00 CHN: Industrieproduktion 07/21

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 06/21

06:30 JPN: Industrieproduktion 06/21 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 08/21

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Batteriehersteller Akasol eröffnet Gigafactory u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und dem hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) DIENSTAG, DEN 17. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Ströer, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Zooplus, Q2-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen

USA: Home Depot, Q2-Zahlen

USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Handelsbilanz 06/21

08:00 ROU: BIP Q2/21 (vorab)

09:00 HUN: BIP Q2/21 (vorab)

09:30 NLD: BIP Q2/21 (vorab)

10:00 BGR: BIP Q2/21 (vorab)

11:00 EUR: Bauproduktion 06/21

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/21 (vorab)

11:00 EUR: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 07/21

15:15 USA: Industrieproduktion 07/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 07/21

16:00 USA: Lagerbestände 06/21

16:00 USA: NAHB-Index 08/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure MITTWOCH, DEN 18. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Emmi, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Zur Rose, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: VCI Halbjahres-Pk

13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q2-Zahlen

USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen

USA: Nvidia Corporation, Q2-Zahlen

USA: Target, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 06/21

08:00 GBR: Verbraucherpreise 07/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 07/21

09:00 AUT: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 07/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Erzeugerpreise 07/21

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 28.7.21

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München DONNERSTAG, DEN 19. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Gerry Weber, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BayernLB, Q2-Zahlen

DEU: Meyer Burger Technology, Halbjahreszahlen

LUX: Global Fashion Group, Q2-Zahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

USA: Macy's, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 07/21

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 06/21

10:00 ESP: Handelsbilanz 06/21

10:00 PLD: Industrieproduktion 07/21

10:30 ITA: Leistungsbilanz 06/21

14:30 USA: Philly Fed Index 08/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 07/21

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München FREITAG, DEN 20. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 08/21

01:30 JPN: Verbraucherprise 07/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 07/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 07/21

10:00 PLD: Einzelhandelsumsatz 07/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 08/21

12:00 IRL: Erzeugerpreise 07/21

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure °

