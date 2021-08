SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN MEXIKANISCHEN MÖRTELHERSTELLER IM BEREICH BUILDING FINISHING

Sika übernimmt Bexel Internacional S.A. de C.V., einen führenden Hersteller von Fliesenklebstoffen und Verputzmörteln in Mexiko. Mit der Akquisition baut Sika die Position im schnell wachsenden mexikanischen Markt für Mörtelprodukte aus und erweitert die Produktionskapazitäten deutlich. Das akquirierte Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz von CHF 35 Millionen.

Bexel ist ein gut geführtes Familienunternehmen, das sich mit seinen Mörtelprodukten erfolgreich im mexikanischen Building-Finishing-Markt etabliert hat. Das Unternehmen geniesst einen hervorragenden Ruf dank seiner bestens bekannten Marke und verfügt über gut ausgebaute Vertriebskanäle, die vor allem auf Baumärkte und Baustoffhändler ausgerichtet sind.

Bexel besitzt fünf strategisch positionierte Produktionswerke, die Sikas bestehende, geografische Präsenz perfekt ergänzen und die strategische Ausrichtung auf Grossstädte gezielt unterstützen. Der neue Standort, der Mexico City beliefert, steigert die Produktionskapazität von Sika deutlich und stärkt die Marktstellung der Gruppe in dieser schnell wachsenden Metropolregion. Dank der Übernahme verfügt Sika nun über ein landesweites Netz an Produktionsstätten für Mörtelprodukte und kann Kunden in ganz Mexiko noch effizienter bedienen.

Sika erweitert mit dieser Akquisition nicht nur das Portfolio im Bereich Building Finishing, sondern auch das Vertriebsnetz in Mexiko, wodurch sich interessante Cross-Selling-Möglichkeiten für ergänzende Produkte wie Dicht- und Klebstoffe, Flüssigmembrane und Abdichtungssysteme ergeben.

Christoph Ganz, Regionalleiter Americas: "Dank Bexel können wir unsere geografische Präsenz und unser Angebot auf dem grossen mexikanischen Markt für Mörtelprodukte im Bereich Building Finishing ideal erweitern. Damit haben wir gemeinsam, nicht zuletzt durch den verbesserten Marktzugang, eine ausgezeichnete Basis für weiteres Wachstum und eine starke Stellung in diesem Markt. Wir heissen alle neuen Mitarbeitenden von Bexel herzlich willkommen im Sika Team und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft."

