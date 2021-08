Der DAX dürfte am Montag etwas schwächer in die Woche starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,1 Prozent leichter auf 15.740 Punkte. Die Rekordrallye bei den US-Standardwerten dürfte damit zunächst nicht an die Frankfurter Börse überschwappen. Der DAX-Rekord von 15.810 Zählern bleibt für den deutschen Leitindex aber greifbar, am Freitag war er nur knapp daran gescheitert.Die Lage am US-Arbeitsmarkt hatte zum Wochenausklang positiv überrascht. Für Anleger ...

