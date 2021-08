Die Schweizer Nationalbank SNB investiert einen Teil ihrer Devisenreserven in Aktien - insbesondere in den USA. Wie aus am Freitag veröffentlichten Daten hervorgeht, ist das für die Notenbank ein lukratives Geschäft. Sie hat im Zuge der Hausse an der Wall Street ein Aktienportfolio in Höhe von 162 Milliarden Dollar angehäuft. Amazon, Apple und Co dürfen natürlich nicht fehlen.Seit einigen Jahren muss die SNB immer mal wieder Fremdwährungen zukaufen, um einer zu starken Aufwertung des Franken entgegenzuwirken. ...

