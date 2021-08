DGAP-News: Euro Sun Mining Inc. / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Euro Sun Mining Inc.: Euro Sun Mining gibt die Absicht zur Börsennotierung an der LSE bekannt



09.08.2021 / 08:20

Euro Sun Mining gibt die Absicht zur Börsennotierung an der LSE bekannt



- Euro Sun Mining strebt eine Notierung am Main Market der London Stock Exchange an, die Genehmigung wird im dritten Quartal 2021 erwartet.

- Es wird erwartet, dass die Notierung das Profil von Euro Sun Mining auf den britischen, europäischen und globalen Investmentmärkten erhöht und dem Unternehmen einen breiteren Zugang zu ESG- und ressourcenorientierten Investoren bietet.



TORONTO, 9. August 2021 - Euro Sun Mining Inc. (TSX: ESM) ("Euro Sun" oder das "Unternehmen"), ein auf Europa fokussierter Gold-Kupfer-Entwickler, gibt seine Absicht zur Notierung der Aktien am Main Market der London Stock Exchange ("LSE") bekannt, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen der Financial Conduct Authority und der LSE, einschließlich der Veröffentlichung eines Prospekts. Die Zulassung zur LSE wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 erfolgen.

Wichtige Unternehmens-Highlights

- Das wichtigste Asset des Unternehmens, das Projekt Rovina Valley ("das Projekt" oder "RVP"), das die Lagerstätten Rovina, Colnic und Ciresata umfasst, ist eines der größten nicht entwickelten Kupfer-Gold-Projekte in Europa und beherbergt ca. 400 Mio. t bestätigter Ressourcen mit 7,0 Millionen Unzen Gold und 1,4 Milliarden Pfund Kupfer.

- Das Gold- und Kupferprojekt Rovina Valley wird zu 100 % vom Unternehmen gehalten.

- Euro Sun hat vor kurzem eine definitive Machbarkeitsstudie ("DFS", Definitive Feasibility Study) für das Projekt Rovina Valley abgeschlossen, in der seine robuste Wirtschaftlichkeit und ein vollständiger Projektüberblick für den Bau umrissen werden.

- Die Ergebnisse der DFS wurden im März 2021 bekannt gegeben und zeigen eine durchschnittliche jährliche Goldäquivalentproduktion von 146.000 Unzen in den ersten 10 Jahren, bestehend aus 106.000 Unzen Gold und 19 Millionen Pfund Kupfer pro Jahr bei einem durchschnittlichen AISC von 790 Dollar/Unze Goldäquivalent bei einer Minenlebensdauer von 16,8 Jahren.

- Die DFS basiert ausschließlich auf der Entwicklung der Lagerstätten Colnic und Rovina. Die zusätzliche Entwicklung der Ressource Ciresata könnte die Lebensdauer des Betriebs verlängern und gleichzeitig dieselbe Infrastruktur und Aufbereitungskapazitäten nutzen, die bereits in Betrieb wären.

- Das Managementteam und der Board of Directors, der aus sechs unabhängigen nicht geschäftsführenden (non-executive) Directors und einem geschäftsführenden (executive) Director besteht, verfügen über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Finanzierung großer Bergbauprojekte und einen bedeutenden Fokus auf Corporate Governance und Erfahrung bei der Betreuung von Unternehmen, die an führenden internationalen Börsen notiert sind.

Scott Moore, Chief Executive Officer von Euro Sun, kommentierte:



"Die Entscheidung, in London, dem weltweit dominierenden Kapitalmarkt für Bergbauaktien, an die Börse zu gehen, untermauert unsere übergreifende Strategie, kritische Metalle aus unserem in der EU gelegenen Asset zu produzieren, um die steigende Nachfrage der europäischen Märkte zu decken, die Schritte unternehmen, um mehr autark zu werden und ihre Abhängigkeit von Ländern wie China bei strategischen Ressourcen zu reduzieren. Derzeit gibt es ein knappes Angebot an in Europa produziertem Kupfer und Gold, und ESM ist gut aufgestellt, um diese Lücke zu füllen. Nach Produktionsbeginn erwarten wir, der effizienteste und umweltverträglichste Kupfer- und Goldproduzent nicht nur in Europa, sondern weltweit zu sein. Der Board of Directors freut sich auf die Gelegenheit, das Profil des Unternehmens durch die Börsennotierung in London zu stärken, bevor das Management mehrere wertsteigernde Katalysatoren erwartet.

"Das Projekt, dem bereits seine Abbaugenehmigung erteilt wurde, ist mit einer nachgewiesenen und angedeuteten Ressource1 von 10,1 Millionen Unzen Goldäquivalent eines der größten nicht entwickelten Projekte seiner Art in Europa. Das Projekt soll im Jahr 2024 in Produktion gehen und durch einfachen und schonenden Abbau ein sauberes Kupfer- und Goldkonzentrat produzieren, das sich ideal für europäische Hüttenwerke eignet."

"Genauso wichtig wie die Größe und der Standort von RVP ist unser Engagement für verantwortungsvolle Praktiken. Wir haben klare Umwelt-, Sozial- und Governance-Verpflichtungen, die im Einklang mit international anerkannten Standards und Zielen stehen. Wir sind stolz auf unser umweltverträgliches Konzept, das trockene Aufhalden, die vorhandene Infrastruktur, erneuerbaren Strom/Netzstrom und kein Zyanid verwenden wird. Wir haben und arbeiten weiterhin mit allen Regierungsebenen und den lokalen Gemeinschaften zusammen, um unsere soziale Lizenz für den Betrieb aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, damit wir für die kommenden Jahre einen dauerhaften sozioökonomischen Nutzen hinterlassen."

Börsennotierung in London



Die London Stock Exchange wurde 1698 gegründet und beherbergt seit Langem einige der größten und bekanntesten Bergbauunternehmen der Welt. Die Zulassung der Aktien von Euro Sun zum Hauptmarkt der LSE wird dem Unternehmen Zugang zu einem hochliquiden Markt und einem größeren Pool aktiver Investoren verschaffen, die über eine lange und etablierte Geschichte von Investitionen in Rohstoffaktien verfügen.



Diese Anleger haben ein tiefes Verständnis des Sektors, aber ein begrenztes Engagement in mittlere Gold- und Kupferentwicklungsunternehmen in Ländern mit geringem Risiko.

Das Unternehmen beabsichtigt nicht, im Zusammenhang mit der Börsennotierung Kapital zu beschaffen. Der Antrag auf Notierung der Aktien des Unternehmens und die LSE-Zulassung hat keinen Einfluss auf die aktuelle Notierung von Euro Sun an der Toronto Stock Exchange.

Euro Sun wird den Markt über die Fortschritte bei der LSE-Zulassung informieren.

Über Euro Sun Mining Inc.



Euro Sun Mining ist ein an der Toronto Stock Exchange notiertes Unternehmen, das sich auf die Erschließung von Werten durch die verantwortungsvolle Entwicklung des Projekts Rovina Valley, eines der größten Gold-Kupfer-Projekte Europas, konzentriert. Euro Sun Mining hat klare Umwelt-, Sozial- und Governance-Verpflichtungen, die im Einklang mit international anerkannten Standards und Zielen stehen.

1Die gesamten nachgewiesenen Mineralressourcen belaufen sich auf 62,2 Mio. t mit einem Gehalt von 0,49 g/t Au und 0,21 % Cu für 0,99 Mio. Unzen Au und 287 Mio. Pfund Cu; der Au-Äquivalentgehalt liegt bei 0,79 g/t. Die gesamten angedeuteten Mineralressourcen belaufen sich auf zusätzliche 175,6 Mio. t mit einem Gehalt von 0,39 g/t Au und 0,15 % Cu für 2,19 Mio. Unzen Au und 589 Mio. Pfund Cu; der Au-Äquivalentgehalt liegt bei 0,60 g/t.

Für weitere Informationen über Euro Sun Mining besuchen Sie bitte die Website von Euro Sun www.eurosunmining.com oder kontaktieren:

Euro Sun Mining Inc.

Scott Moore, Chief Executive Officer and Director

Brad Humphrey, Vice President, Corporate Development

info@eurosunmining.com

UK Public Relations

Buchanan Communications

Bobby Morse / James Husband

ESM@Buchanan.uk.com

Tel.: +44 (0) 20 7466 5000

UK Legal Counsel

McCarthy Tetrault UK

Robert Brant / Obruche Heinanen

Tel.: +44 (0) 20 7786 5736

Financial Advisors

Velocity Trade Capital Limited

Rusty Bell

Tel.: +1 (416) 669-2355

