DJ PRESSEMITTEILUNG/Press'n'Relations unter "Top-PR-Agenturen Deutschlands"

(Dies ist eine Presseinformation der Press'n'Relations GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.)

Bei einer Umfrage des Wirtschaftsmagazins Business Punk und des unabhängigen Marktforschungsinstituts Statista wurde die Ulmer PR-Agentur Press'n'Relations unter die besten PR-Agenturen Deutschlands gewählt. Die Befragung wurde erstmals durchgeführt und berücksichtigt die Bewertung von Experten (Mitarbeiter von PR-Agenturen und Freischaffende) und Kunden (Mitarbeiter in PR-, und Marketingabteilungen von Unternehmen), die im Zeitraum vom 15. Februar bis 19. März 2021 abstimmen konnten. Insgesamt nahmen 1.748 Personen an der Umfrage teil, davon 751 Experten und 997 Kunden, wobei alle Befragungen online stattfanden. Die PR-Agenturen mit den meisten Nennungen und Empfehlungen erhielten die Auszeichnung "Top-PR-Agentur Deutschlands".

Die Teilnehmer konnten entweder per Einladung inklusive personalisiertem Link, über ein Online-Access-Panel oder durch eine Registrierungsseite an der Abstimmung teilnehmen. Zunächst sollten sie bis zu zehn ihnen bekannte Agenturen auflisten. Darüber hinaus war gefordert, auf einer Skala von 0 (sehr unwahrscheinlich) bis 10 (sehr wahrscheinlich) anzugeben, inwieweit sie diese Agenturen weiterempfehlen würden.

Bei der Auswertung wurde die Anzahl der Nennungen und Empfehlungen für jede Agentur einzeln gewertet und damit die Platzierung eingeteilt. Hierbei erzielten Empfehlungen mehr Gewicht als Nennungen. Die genaue Auflistung und weitere Informationen sind auf der Website des Magazins verfügbar.

https://www.business-punk.com/2021/06/deutschlands-top-pr-agenturen/

Weitere Informationen:

Press'n'Relations GmbH

Uwe Pagel

Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm

Tel.: +49 731 962 87-29

upa@press-n-relations.de

https://press-n-relations.com

Über Press'n'Relations

Presse- und Medienarbeit für den technologieorientierten Mittelstand - das ist das Spezialgebiet der 2001 in Ulm gegründeten Press'n'Relations. Fundiertes Fachwissen bringt das 20-köpfige Team besonders für die Bereiche IT, Energie, Hotel/Gastro, Gebäudetechnik sowie im Bereich Nutzfahrzeuge/Logistik mit. Mit Standorten in Ulm, München, Berlin, Wien und Zürich sowie Partnern in USA, England, Frankreich und den osteuropäischen Ländern bietet Press'n'Relations auch international eine ganzheitliche PR-Betreuung. Zu den mehr als 70 Kunden gehören unter anderem WatchGuard, Wilken, Schaerer, WMF oder Nilfisk.

(Dies ist eine Presseinformation der Press'n'Relations GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.)

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2021 02:01 ET (06:01 GMT)