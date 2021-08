Im Laufe der vorigen Wochen konnten die US-Indizes ihre positiven Trends weiter fortsetzen und brachen aus ihren Zwischenkonsolidierungen nach oben aus. Einhergehend mit den positiven Vorgaben konnte sich auch der DAX wieder in Richtung seines bisherigen Allzeithochs vorantasten. Wie es in dieser Woche weitergehen kann, erfahren Sie in dieser Videoanalyse.

Den vollständigen Artikel lesen ...