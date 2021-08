Die Wiener Börse dürfte am Montag nur wenig bewegt in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn auf ein hauchdünnes Plus von 0,01 Prozent.Nach den am vergangenen Freitag veröffentlichten Zahlen vom US-Arbeitsmarkt, geraten die Diskussionen rund um eine möglicherweise bald straffere Geldpolitik der US-Notenbank Fed wieder etwas ...

