TERMINE UNTERNEHMEN 06:15 DEU: Bertrandt, Q3-Zahlen 06:55 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen 07:30 DEU: q.beyond, Q2-Zahlen 11:30 DEU: Borussia Dortmund, Bilanz-Pk 13:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen (Analystencall 14.00 h) 17:40 DEU: Alstria Office, Halbjahreszahlen (Call am 10.8. um 14.00 h) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CAN: Nutrien, Q2-Zahlen NLD: PostNL, Halbjahreszahlen USA: Air Products and Chemicals, ...

