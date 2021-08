Spare beizeiten, dann hast du in der Not, so sagt der Volksmund seit Jahrhunderten. Und auch ohne akute Not gilt das bis heute; insbesondere bei der Altersvorsorge. Denn das Einzige was bei der staatlichen Rente sicher zu sein scheint, ist, dass sie eben nicht sicher ist; oder wenigstens nicht ausreichend sein wird. Wer aber angesichts von Negativzinsen und einer steigenden Inflation entspannt seinen ...

