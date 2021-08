Frankfurt am Main (ots) - Die ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S) optimiert in der Radiowerbung den Prozess der GEMA- und GVL-Meldungen durch ein neues System. Ab sofort werden AS&S und die öffentlich-rechtlichen Werbegesellschaften der ARD die eingesetzte Musik bei Radio-Werbespots über ein neues automatisiertes Musikmeldesystem - die so genannte Audio-Fingerprinttechnologie - an GEMA und GVL melden. Die neue Technologie ist in der Lage, Musikstücke automatisch zu erkennen und bestehenden Datensätzen zuzuordnen. Damit entfällt für die Mediaagenturen die Pflicht, Musik-Metadaten separat an die AS&S zuzuliefern. Vor Ausstrahlung der Spots werden die Soundfiles künftig mit Angabe der Musikmetadaten durch die Urheber, Werbefilmproduzenten und Kreativagenturen im kostenfreien GEMA Soundfile Upload-Portal hochgeladen.Das Audio-Fingerprinting-System, vom Unternehmen BMAT bereitgestellt und betrieben, wird bereits gemeinsam mit dem ZDF und Deutschlandfunk auch für die GEMA/GVL-Meldungen der Programme sowie für TV-Werbung und -Sponsoring genutzt.Weitere Informationen: https://ots.de/vdiUQiDie ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S) vermarktet in ihrem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich AS&S Radio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und höchste Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-werbung.deOriginal-Content von: ARD-Werbung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111674/4988827