Der Eurokurs hat sich am Montag im europäischen Frühhandel unverändert gezeigt. Gegen 8.45 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung, wie auch schon zuletzt am vergangenen Freitag, bei 1,1762 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1807 Dollar festgesetzt.Nach den Verlusten der vergangenen Woche konnte sich der Euro damit etwas stabilisieren. ...

