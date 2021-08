ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen für das zweite Halbjahr von 5,90 auf 6,45 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung der Fluggesellschaft gebe es einen gewissen positiven Schwung, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an, um den wieder anziehenden Flugverkehr zu reflektieren. Allerdings bleibe die Verschuldung des Konzerns sehr hoch./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2021 / 23:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2021 / 23:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125

