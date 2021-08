Maastricht, Niederlande (ots/PRNewswire) - -- MindScopic, der in den Niederlanden ansässige Anbieter von natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln und Nutrazeutika, gab heute eine neue Investitionsrunde bekannt, um seine einzigartige Marke von Nootropika weiter zu entwickeln.Bei dem Investor dieser Runde handelt es sich um einen in Belgien ansässigen Fonds, der hauptsächlich mit Unternehmen in den Bereichen SpaceTech, BioTech und FoodTech zusammenarbeitet. Die neue Finanzierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem MindScopic die Produktion hochfährt, um die steigende Nachfrage zu befriedigen, da immer mehr Menschen auf diese Marke natürlicher Nahrungsergänzungsmittel aufmerksam werden.Nootropika sind Nahrungsergänzungsmittel, die die Funktionsweise unseres Gehirns verbessern. Sie enthalten Kräuter, Aminosäuren und Vitamine, die das optimale Funktionieren unseres Gehirns auf natürliche Weise unterstützen.Nootropika verbessern die kognitiven Funktionen - wie Gedächtnis und Konzentration. Sie regulieren auch die Funktion des Nervensystems und tragen zur Stabilisierung der Stimmung bei. Dies führt unter anderem zu weniger Stress oder geistiger Ermüdung, einer besseren Stimmung und einer besseren Schlafqualität.Nootropische Nahrungsergänzungsmittel werden von einem breiten Spektrum von Menschen genutzt. Die meisten Kunden des Unternehmens sind Unternehmer, Spitzensportler, Studenten und Gesundheitsenthusiasten - obwohl Nootropika auch immer mehr Menschen mit einem stressigen Lebensstil anziehen, die ihre Gesundheit in den Vordergrund stellen wollen.Die Nootropika von MindScopic werden einem strengen Testverfahren unterzogen. Ein externes Labor prüft die wissenschaftliche Grundlage der Rohstoffe, während eine Universität das fertige Produkt prüft. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf die Einhaltung eines strengen Protokolls für Qualität, Sicherheit, Wirksamkeit und Reinheit. Alle Produkte sind vegan, GMO-frei und werden in einer GMP-zertifizierten Umgebung hergestellt.An der Spitze des MindScopic-Sortiments steht das preisgekrönte CLEAR FOCUS, ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel, das die geistige Leistungsfähigkeit wie Konzentration, Gedächtnis und Motivation verbessert. Weitere Produkte sind MOODMASTER, ein wirkungsvolles Ergänzungsmittel zum Stressabbau und zur Verbesserung der Stimmung, und SLEEPWELL SPRAY, das den Schlaf auf natürliche Weise verbessert."Letztes Jahr konnten wir unseren Umsatz verdoppeln. Heute haben wir eine neue Kapitalrunde abgeschlossen, die wir für die Forschung an führenden europäischen Universitäten, neue Produktentwicklungen und die Verstärkung unseres Teams verwenden werden. Kurz gesagt: Das Beste kommt noch", sagt Koen Indesteege, Gründer von MindScopic.Weitere Informationen finden Sie auf: www.mindscopic.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1589934/MindScopic_Package.jpgOriginal-Content von: MindScopic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157730/4988846