AIXTRON profitiert von der robusten Nachfrage in der Halbleiterbranche. Die Ende Juli vorgelegte Bilanz für das zweite Quartal wies einen Umsatzanstieg um 37 % auf 67,7 Mio. Euro aus. Mit 7,7 Mio. Euro hatte sich der Nettogewinn gegenüber den 3,8 Mio. Euro im Vorjahr verdoppelt. Bei Aufträgen verbuchte AIXTRON mit 139 Mio. Euro ein Plus von 12 %. Für das Gesamtjahr wurde das Ziel deshalb nun von 440 auf 480 Mio. Euro erhöht. Besonders gefragt sind Anlagen für Galliumnitrid-Chips, für Bauteile in 5G-Mobilfunknetzen und Chips zur schnellen optischen Datenübertragung.



