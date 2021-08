Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die neue Woche beginnt wie die vorherige endete: Aktivitäten und Mandatierungen sind Fehlanzeige, so die Analysten der Helaba.Während es im SSA-Bereich immer mal wieder zu vereinzelten Emissionen gekommen sei, scheine der Markt für Covered Bonds komplett ausgetrocknet zu sein. Dies zeige sich auch am Sekundärmarkt. Die ASW-Spreads würden sich in sehr engen Spannen bewegen. Etwas mehr Bewegung habe es indes bei Anleihen der EU gegeben. Hier habe sich in den letzten Tagen ein Einengungstrend etabliert, während deutsche und französische Sub-Sovereigns zeitweise leichte Ausweitungen hätten hinnehmen müssen. ...

